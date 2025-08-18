Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 21:08

Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине

Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже прошла успешно и дала надежду на положительный исход переговоров, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, диалог был конструктивным, и есть вероятность достичь значимых результатов.

Как вы знаете, недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России. И я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то получится, — отметил республиканский политик.

Ранее глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.

До этого политолог Малек Дудаков отметил бесперспективность попыток европейских лидеров изменить позицию Трампа по украинскому вопросу. Аналитик указал, что на предстоящих переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским представители ЕС будут стремиться к поиску компромиссных решений. Особую сложность, по мнению Дудакова, создают напряженные личные отношения Трампа с рядом европейских политиков.

Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине
