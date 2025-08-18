«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже Суханкина рассказала, как бывший муж ругался на нее из-за больших трат

Заслуженная артистка России певица Маргарита Суханкина вспомнила в интервью NEWS.ru о конфликте из-за денег с одним из бывших супругов. Она призналась, что муж подсчитывал ею же заработанные деньги и выражал несогласие тем фактом, что она «слишком много тратит на себя».

Один из бывших мужей даже, помню, подсчитывал суммы и ругался, что [я] слишком много на себя трачу, — рассказала певица.

Она добавила, что все четыре прежних брака принесли ей лишь разочарование. Мужья только предъявляли ей претензии, притом что не были кормильцами в семье, призналась исполнительница.

Прежние мужья постоянно ставили условия — отказаться от музыки, больше бывать дома и уделять им время, и так далее. Притом, что я всегда зарабатывала больше, чем они, и содержала семью. Но все равно получала претензии, — рассказала собеседница.

И только в нынешнем пятом браке, сообщила артистка, муж не давит ее. По ее словам, отношения нельзя назвать идеальными, но главное, присутствует взаимопонимание.

Муж инженер очень хороший, в прошлом ракеты строил. Можем, конечно, и поругаться, не бывает идиллий. На что-то закрываешь глаза, это жизнь. Но самое главное — наконец-то человек меня понимает, — резюмировала исполнительница.

