Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 21:08

«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже

Суханкина рассказала, как бывший муж ругался на нее из-за больших трат

Маргарита Суханкина Маргарита Суханкина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка России певица Маргарита Суханкина вспомнила в интервью NEWS.ru о конфликте из-за денег с одним из бывших супругов. Она призналась, что муж подсчитывал ею же заработанные деньги и выражал несогласие тем фактом, что она «слишком много тратит на себя».

Один из бывших мужей даже, помню, подсчитывал суммы и ругался, что [я] слишком много на себя трачу, — рассказала певица.

Она добавила, что все четыре прежних брака принесли ей лишь разочарование. Мужья только предъявляли ей претензии, притом что не были кормильцами в семье, призналась исполнительница.

Прежние мужья постоянно ставили условия — отказаться от музыки, больше бывать дома и уделять им время, и так далее. Притом, что я всегда зарабатывала больше, чем они, и содержала семью. Но все равно получала претензии, — рассказала собеседница.

И только в нынешнем пятом браке, сообщила артистка, муж не давит ее. По ее словам, отношения нельзя назвать идеальными, но главное, присутствует взаимопонимание.

Муж инженер очень хороший, в прошлом ракеты строил. Можем, конечно, и поругаться, не бывает идиллий. На что-то закрываешь глаза, это жизнь. Но самое главное — наконец-то человек меня понимает, — резюмировала исполнительница.

Ранее Суханкина заявила, что после операции по шунтированию желудка не нуждается в диетах. По ее словам, теперь она питается сбалансированно.

Также она призналась, что делает уколы красоты. По ее словам, не станет всем рассказывать, что стала красивой благодаря маскам из огурцов.

артисты
российская эстрада
шоу-бизнес
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно об избиении любовника Полины Дибровой
Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским
Зеленский раскрыл, как Украине обеспечат гарантии безопасности
Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно
Трамп рассказал о перспективах представления гарантии безопасности Украине
Яблочный Спас: история и традиции праздника
Чумакова экстренно прооперировали
Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине
«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже
Украину удалось склонить к признанию одного условия для урегулирования
Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине
Трамп дал прогноз по трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп раскрыл, кому будет первый звонок после встречи с Зеленским
Трамп назвал главное желание Путина по Украине
Трамп подшутил над положением Зеленского на Украине
Паника ВСУ, жесточайшие бои: ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа
Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине
Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой
Захарова показала, где место Великобритании в переговорах по Украине
Молодильные, низкокалорийные и маринованные: готовим яблочки на зиму
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.