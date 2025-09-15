Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 12:40

RT совместно с китайским телеканалом представили музыкальное шоу

RT и Jiangxi TV представили музыкальное шоу с Басковым и Куртуковой

Татьяна Куртукова Татьяна Куртукова Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Состоялся показ музыкального шоу «Мелодии сквозь время и пространство», созданного RT совместно с одним из крупнейших китайских телеканалов Jiangxi TV. В шоу приняли участие известные российские артисты: певец Николай Басков, а также певицы Юлия Паршута и Татьяна Куртукова.

Премьера проекта приурочена к 80-летию победы во Второй мировой войне и Году культуры России и Китая. Это первое подобное масштабное шоу, где российские артисты участвуют не в конкурсе, а в полном международном телепроекте вместе с китайскими звездами. Они исполняют песни военных лет в классических и современных интерпретациях на русском и китайском языках.

Китайские зрители приняли нас невероятно тепло. Они улыбались, аплодировали, многие подпевали. Я безмерно рад, что смог стать частью этого проекта, и очень надеюсь, что он станет еще одной прочной нитью в большой дружбе между Россией и Китаем, — отметил Басков.

Ранее стало известно, что дочь покойного Майкла Джексона 26-летняя Пэрис Майкл Кэтрин может стать представительницей США на «Интервидении-2025». Вторым кандидатом на участие называют норвежского рэпера Омера Бахти, которого считают внебрачным сыном артиста.

