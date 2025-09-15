Песков дал жесткую оценку влиянию Европы на мирный процесс по Украине Песков обвинил Европу в подрыве мирного урегулирования на Украине

Европейские лидеры игнорируют первопричины конфликта на Украине и тем самым мешают его урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва готова к переговорам, но Киев искусственно тормозит этот процесс.

Европейцы мешают делу, европейцы не собираются обращать внимание на первопричины кризиса, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также добавил, что призывы Киева к незамедлительной встрече президентов РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского «направлены на эмоциональный эффект». Он отметил, что пока по этому вопросу никаких подвижек нет.

Ранее Песков предостерег от излишнего оптимизма по поводу дипломатического урегулирования украинского конфликта. По его словам, переговорный процесс не может принести мгновенных результатов, ни у кого не должно оставаться иллюзий относительно скорости решения кризиса. Трамп, изначально намеревавшийся быстро разрешить разногласия, также впоследствии пересмотрел свои взгляды и признал необходимость более длительного диалога, заключил Песков.