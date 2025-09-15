Празднование Дня города в Москве
В России удвоят число действующих атомных блоков

Лихачев заявил о планах удвоить число действующих в России атомных блоков

Блочный щит управления блоком атомной электростанции Блочный щит управления блоком атомной электростанции Фото: Ульяна Соловьева/РИА Новости

Росатом удвоит количество атомных блоков, действующих на территории России, заявил на конференции Международного агентства по атомной энергии в Вене глава государственной корпорации Алексей Лихачев. По его словам, которые приводит ТАСС, всего будет построено 38 новых атомных блоков большой, средней и малой мощности.

В соответствии с генеральной схемой размещения энергомощностей нам поручено построить в России 38 атомных блоков большой, средней и малой мощности. Более чем удвоить парк действующих АЭС, — сказал Лихачев.

Он добавил, что президент России Владимир Путин также поручил увеличить долю выработки электричества на атомных электростанциях до 25%. При этом сегодня показатели находятся на уровне почти 20%.

В ходе конференции Лихачев также поблагодарил гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси за помощь в вопросе защиты Запорожской атомной электростанции. Он подчеркнул, что агентство находится рядом с Россией не только на праздниках, но и в сложной работе.

