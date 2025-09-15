Глава Росатома объяснил, какой этап переживает мировая ядерная энергетика

Мировая атомная энергетика переживает эпоху возрождения, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене. По его словам, которые приводит ТАСС, к 2050 году установленная мощность атомных электростанций может увеличиться более чем в два раза.

Ядерная энергетика в мире переживает эпоху возрождения, — подчеркнул Лихачев.

Его выступление состоялось в рамках торжественного открытия выставочной экспозиции Росатома. Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергии стала 69-й по счету.

На церемонии открытия экспозиции также присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Мероприятие было приурочено к 80-летию российской атомной промышленности и подчеркнуло значительный вклад РФ в развитие этой сферы.

Ранее стало известно, что Росатом продолжит реализацию проекта по строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии. Такое решение было принято на фоне запрета суда Евросоюза. В компании отметили, что проект важен для обеспечения энергетической стабильности Венгрии.