В Кремле подвели итог единого дня голосования Песков: единый день голосования в России прошел успешно

Единый день голосования в России прошел успешно, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Выборы разного уровня были организованы в 81 регионе страны.

Выборы прошли успешно, — сказал Песков.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что успешно проведенные выборы являются залогом стабильности России. Она поблагодарила своих коллег, представителей СМИ и наблюдателей за совместную работу в интересах страны.

До этого она сообщила, что системой дистанционного электронного голосования за время проведения выборов в российских регионах было предотвращено 700 кибератак. Это число превышает количество атак во время президентских выборов в марте 2024 года, уточнила Памфилова. Все цифровые ресурсы ЦИК в единый день голосования работали отлично, несмотря на хакерские атаки, добавила глава Центризбиркома.

Глава комиссии Госдумы Василий Пискарев ранее заявил, что западные спецслужбы собирали данные о ситуации в регионах России, чтобы спровоцировать протесты. Он отметил, что эти действия получат ответ. Выборы в России проходили в соответствии с законодательством, подчеркнул Пискарев.