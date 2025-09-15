«Выглядит фантастическим»: Жорин оценил перспективу иска к Пугачевой

Судебный иск к певице Алле Пугачевой о взыскании 1,5 млрд рублей оставят без рассмотрения, так как он не соответствует нормам российского законодательства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru управляющий партнер юридической компании «Жорин и партнеры» Сергей Жорин. По словам адвоката, требование о компенсации выглядит фантастическим, а истинной целью заявителя является привлечение внимания к собственной персоне.

Сказать, что у иска к Пугачевой о взыскании 1,5 млрд рублей нет перспектив, — это ничего не сказать. В законодательстве предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда, но есть нюансы. Надлежащим истцом может быть только лицо, которому причинены нравственные страдания. Чтобы заявить иск, нужно доказать, что именно ты испытал моральный вред. Защищать чувства других без их согласия нельзя. Как итог, такой иск, скорее всего, оставят без рассмотрения. А требование о взыскании 1,5 млрд рублей выглядит фантастическим. Похоже, что цель у иска одна — привлечь внимание к его автору. И в этом смысле цель уже достигнута, — пояснил Жорин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей из-за интервью, в котором она положительно отозвалась о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве. Трещев уточнил, что речь идет о высказываниях Пугачевой о террористе как о «порядочном человеке».