В России отмечают 100-летие со дня рождения звезды «Мастера и Маргариты»

В России отмечают 100 лет со дня рождения актера Кирилла Лаврова, известного по роли Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита» и роли Синцова в фильме «Живые и мертвые». Народный артист СССР в последние годы жизни много снимался на телевидении.

Лавров родился 15 сентября 1925 года в Ленинграде, где больше 50 лет жизни служил в БДТ имени Товстоногова. Здесь он успел сыграть Молчалина в спектакле «Горе от ума», Соленого в «Трех сестрах», Петра Мелехова в «Тихом Доне», Астрова в «Дяде Ване» и Городничего в «Ревизоре». Тогда труппой руководил сам Георгий Товстоногов.

На экране Лавров успел сняться в фильмах «Живые и мертвые» 1963 года, «Верьте мне, люди!» (1964), «Любовь Яровая» (1970), «Ход белой королевой» (1971), «Укрощение огня» (1972), «Еще не вечер» (1974), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978). Артиста не стало 27 апреля 2007 года.

