Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине

Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине Трамп: для мирного соглашения по Украине не требуется прекращения огня

Для мирного соглашения о завершении конфликта на Украине не требуется прекращения огня, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне. По его словам, над урегулированием можно работать, пока боевые действия будут продолжаться.

Я не думаю, что нужно прекращение огня. Но мы можем работать над сделкой, пока они воюют, — отметил Трамп.

Ранее американский лидер отмечал, что проведение трехсторонних переговоров с участием российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского является реалистичным сценарием. По его мнению, при благоприятном исходе нынешних дискуссий может состояться встреча в расширенном формате, которая даст шанс приблизить завершение кризиса.

До этого Трамп пошутил об отсутствии выборов на Украине. Глава Белого дома с иронией пообещал попробовать отменить избирательный процесс по примеру Зеленского, когда его президентский срок будет подходить к концу.