08 октября 2025 в 12:03

«Портит воздух»: в Госдуме рассказали, кто управляет Зеленским

Депутат Колесник: Зеленским руководит экс-премьер Британии Джонсон

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, украинский лидер «портит воздух», посещая с визитом страны по всему миру. Парламентарий добавил, что во всей этой ситуации жизнь обычных людей стала разменной монетой.

Зеленский — кукла Бориса Джонсона, который им вертит, как марионеткой. Украинскому лидеру осталось только перекрасить волосы и сделать такую же прическу. Джонсон сам как попугай из захудалого зоопарка, и он управляет Зеленским. Откуда этого лохматого откопали — непонятно. Зеленский ходит, портит воздух по всей Европе, в США. Видимо, к нему принюхались. Было бы смешно, если бы не было так грустно и не гибли бы люди, — высказался Колесник.

Ранее британский доброволец Эйден Миннис, участвующий в СВО на стороне России заявил, что Зеленский войдет в историю в одном ряду с нацистским лидером Адольфом Гитлером. Он также назвал украинского лидера наркофюрером, которого использует Запад.

