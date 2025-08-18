Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:46

Трамп назвал главное желание Путина по Украине

Трамп: Путин хочет завершить конфликт на Украине

Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин хочет завершить конфликт на Украине, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам перед переговорами с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встреча состоялась 18 августа.

Я верю, что [президент РФ] Владимир Путин хочет, чтобы это закончилось, — подчеркнул Трамп.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов сообщил, что на деле президент США относится к Зеленскому как к туалетной бумаге. В Белом доме украинского лидера считают недоразумением, от которого необходимо избавиться, констатировал парламентарий. Трамп может сделать с Зеленским что угодно — в том числе выгнать, добавил он.

Западные журналисты также сообщили, что украинские власти забили тревогу из-за предостережения президента Трампа для Зеленского. Американский лидер заявил, что Киев может урегулировать конфликт «почти мгновенно». Аналитики считают, что тем самым президент подал сигнал: он намерен оказывать давление на Киев для заключения мирного соглашения с Россией. Встреча с Зеленским покажет истинные намерения главы Белого дома, пояснили журналисты.

Дональд Трамп
США
Владимир Путин
Украина
