Украинские власти забили тревогу из-за предостережения президента США Дональда Трампа для коллеги Владимира Зеленского, сообщает CNN. Американский лидер заявил, что Киев может урегулировать конфликт «почти мгновенно».

Публикация вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах, что Трамп попытается навязать Зеленскому идеальное видение (президента России Владимира. — NEWS.ru) Путина, — рассказали журналисты.

Они отметили, что президент усилил давление накануне встречи с Зеленским в Белом доме. Переговоры станут проверкой способности Трампа «вести Украину и Россию к выходу, который может никого не устроить», добавили в издании.

Иранская Saheb Khabar также отмечает, что при встрече Зеленского не будет ни красной ковровой дорожки, ни торжественности, с которой Путина встречали на Аляске — никаких парадных мероприятий не запланировано.

Ранее глава Белого дома подчеркнул, что обладает необходимым опытом для решения сложных международных кризисов. Он резко раскритиковал своих противников, назвав их «глупыми людьми» без здравого смысла.