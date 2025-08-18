Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Президент США Дональд Трамп заявил, что после встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским в Белом доме он позвонит российскому коллеге Владимиру Путину. По словам политика, в Москве ждут его звонка, мероприятие транслирует Белый дом.

У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч. Он ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу, — сказал Трамп.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов заявил, что Трамп относится к Зеленскому как к туалетной бумаге. По его мнению, для главы Соединенных Штатов его коллега с Украины является недоразумением, от которого он пытается избавиться из-за его нелегитимности.

Ранее журналисты издания Politico заявили, что президент США еще до предстоящей встречи в Вашингтоне начал оказывать давление на украинского лидера. По информации газеты, его заявление о том, что именно Украина должна взять на себя ответственность за завершение кризиса, заметно отличается от красной ковровой дорожки для Путина.

