18 августа 2025 в 18:04

Кабачковый пирог-обманка! Весь секрет нежности в медовой пропитке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто сказал, что кабачки только для закусок? Этот пирог — кулинарная магия! Нежная влажная текстура без масла и яиц удивляет, а лимонно-мятный сироп с медом превращает скромный овощ в изысканный десерт. Никто не распознает кабачок — только восхищение тающей текстурой и свежим послевкусием.

Вам понадобится: 400 г очищенных кабачков (натереть, сильно отжать!), 200 мл сухого белого вина, 80 г меда, 200 г муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли, ванилин, 0.5 ч. л. аниса. Для пропитки: сок 1 лимона, 50 г сахара, 2 ст. л. воды, горсть мяты. Для подачи: миндальные хлопья, сахарная пудра.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (20–22 см) застелите пергаментом. В миске смешайте отжатые кабачки, вино и мед. Отдельно просейте муку, соду, соль, ванилин, анис. Постепенно введите сухие ингредиенты в кабачковую смесь, аккуратно перемешивая до гладкости. Тесто будет жидким — это нормально. Вылейте в форму, разровняйте. Выпекайте 30–35 минут до золотистости.

Пока пирог печется, смешайте лимонный сок, сахар, воду. Доведите до кипения, варите 2 минуты. Снимите с огня, добавьте порванные листья мяты, накройте крышкой. Настаивайте 10 минут, затем процедите.

Сборка: горячий пирог проткните зубочисткой. Медленно полейте весь горячий сироп ложкой — он впитается как губка. Дайте остыть в форме до комнатной температуры! Перед подачей посыпьте подрумяненными миндальными хлопьями и сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
кабачки
кулинария
пироги
Мария Левицкая
М. Левицкая
