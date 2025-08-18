Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 19:45

В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам

Министерство просвещения России утвердило официальные рекомендации по срокам школьных каникул для образовательных учреждений, работающих по четвертной системе. Учащимся необходимо соблюдать график отдыха, подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

При системе обучения по четвертям школьные каникулы рекомендуется проводить: с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней, 3 и 4 ноября), с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, с 28 марта по 5 апреля 2026 года, с 27 мая по 31 августа 2026 года, — заявил он.

Общая продолжительность учебного года составит с 1 сентября 2025 года по 26 мая 2026 года. В министерстве напомнили, что продолжительность каждой каникулярной недели должна быть не менее семи дней.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.

