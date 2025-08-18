Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:55

Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома

Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим консервированный горошек в домашних условиях вместе с NEWS.ru! Это сочное и полезное блюдо можно приготовить своими руками! Главное — придерживаться наших рекомендаций.

Ингредиенты: 1 кг стручкового гороха (около 500 г зерен), 1 литр фильтрованной воды, 1 ст. л. каменной соли, 1 ст. л. сахарного песка, половина 1 ч. л. кристаллической лимонной кислоты.

По рецепту зеленого горошка на зиму он готовится так: зернышки тщательно перебираем, моем и бланшируем 3 минуты в кипятке. После этого сразу охлаждаем в ледяной воде.

Плотно укладываем будущий консервированный горошек в стерильные банки и оставляем 1,5 см до горлышка. Кипятим маринад со всеми компонентами, заливаем под самый край стерилизованной банки. Далее герметично укупориваем прокипяченными крышками.

И все! Консервированный горошек в домашних условиях готовится очень просто!

Ранее мы писали о рецепте аджики с ананасом.

общество
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Актриса Климова поделилась редким фото младшего сына
Автоэксперт рассказал, почему дорожает ремонт коробок передач
«Герои»: вдова Баталова призналась, что ежедневно молится за участников СВО
Сенатор раскрыл цели европейской «банды» и Зеленского на встрече с Трампом
Психотерапевт рассказал, почему женщины возвращаются к бывшим
Суд арестовал лидера азербайджанской диаспоры в Воронеже
Путин рассказал о впечатлениях от встречи с Трампом важному союзнику
«За каждый куст»: депутат объяснил мотивацию ВСУ держаться за Херсон
Россиян предостерегли от расчесывания комариных укусов
«Схемы рисуют кривые»: автоэксперт объяснил, почему подорожали запчасти
Солим и маринуем грузди на зиму холодным и горячим способом: лучшие рецепты
«Могут позорить»: сенатор раскрыл, что ждет Зеленского в Вашингтоне
Эксперт рассказал, почему растет средний чек за ремонт автомобилей
Диетолог рассказала о пользе кабачков
Жену Пашиняна обвинили в краже $3,4 млн у благотворительного фонда
Российский чиновник подал в отставку после трагической гибели ребенка
Как гибкость в логистике стала топ-фактором выживания в топливной отрасли
$10 тысяч за свободу для педофила: в США поймали растлителя из Израиля
ВС РФ испепелили все от Одессы до Днепра: ВСУ в панике бегут из Херсона
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.