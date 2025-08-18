Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома

Готовим консервированный горошек в домашних условиях вместе с NEWS.ru! Это сочное и полезное блюдо можно приготовить своими руками! Главное — придерживаться наших рекомендаций.

Ингредиенты: 1 кг стручкового гороха (около 500 г зерен), 1 литр фильтрованной воды, 1 ст. л. каменной соли, 1 ст. л. сахарного песка, половина 1 ч. л. кристаллической лимонной кислоты.

По рецепту зеленого горошка на зиму он готовится так: зернышки тщательно перебираем, моем и бланшируем 3 минуты в кипятке. После этого сразу охлаждаем в ледяной воде.

Плотно укладываем будущий консервированный горошек в стерильные банки и оставляем 1,5 см до горлышка. Кипятим маринад со всеми компонентами, заливаем под самый край стерилизованной банки. Далее герметично укупориваем прокипяченными крышками.

И все! Консервированный горошек в домашних условиях готовится очень просто!

