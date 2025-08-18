Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 12:48

Забудьте о сложных тортах: этот английский баноффи-пай вас удивит!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный баноффи-пай — это знаменитый английский десерт, сочетающий хрустящую основу, карамельную начинку и воздушный крем. Готовится он без выпечки и станет идеальным завершением любого обеда или прекрасным угощением к чаю.

Для основы измельчите 160 г песочного печенья и смешайте с 90 г растопленного сливочного масла. Выложите смесь в форму и утрамбуйте. Сверху распределите 150 г вареной сгущенки и нарежьте 2 банана. Для крема взбейте 140 мл холодных сливок до плотных пиков, добавьте 140 г творожного сыра и 30 г сахарной пудры. Выложите крем на десерт и охладите 2–3 часа. Перед подачей украсьте тертым шоколадом.

Этот десерт поражает сочетанием текстур: хрустящая основа, нежная карамель, мягкие бананы и воздушный крем. Он выглядит изысканно, но готовится невероятно просто. Попробуйте — и баноффи-пай станет вашим любимым лакомством!

Ранее сообщалось о рецепте десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
рецепты
пироги
торты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
