Для гурманов и просто сладкоежек — готовим торт «Несквик» с сырным ганашом

Торт «Несквик» — это изысканный десерт, который сочетает тонкие шоколадные коржи и два вида нежнейшего сырного ганаша. Сочетание белого и молочного шоколада с маскарпоне создает сложный многогранный вкус, который покоряет с первого кусочка. Торт выглядит как произведение кондитерского искусства, но его можно приготовить в домашних условиях.

Для коржей: 120 г масла взбивают с 130 г сахара, добавляют 100 г яйца, 60 г тримолина, 140 г муки, 20 г какао, 2 г соды и 1 г соли. Выпекают тонкие коржи при 180 °C. Для ганашей: белый и молочный шоколад растапливают со сливками, смешивают с 200 г маскарпоне и взбитыми сливками. Собирают торт, чередуя коржи и разные виды ганаша. Дают настояться в холодильнике 8–10 часов.

