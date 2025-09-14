Празднование Дня города в Москве
14 сентября 2025 в 18:26

Для гурманов и просто сладкоежек — готовим торт «Несквик» с сырным ганашом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торт «Несквик» — это изысканный десерт, который сочетает тонкие шоколадные коржи и два вида нежнейшего сырного ганаша. Сочетание белого и молочного шоколада с маскарпоне создает сложный многогранный вкус, который покоряет с первого кусочка. Торт выглядит как произведение кондитерского искусства, но его можно приготовить в домашних условиях.

Для коржей: 120 г масла взбивают с 130 г сахара, добавляют 100 г яйца, 60 г тримолина, 140 г муки, 20 г какао, 2 г соды и 1 г соли. Выпекают тонкие коржи при 180 °C. Для ганашей: белый и молочный шоколад растапливают со сливками, смешивают с 200 г маскарпоне и взбитыми сливками. Собирают торт, чередуя коржи и разные виды ганаша. Дают настояться в холодильнике 8–10 часов.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
торты
десерты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
