Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом

Челябинские ученые отреставрировали памятник с помощью бактерий, передает Telegram-канал Ural Mash. За помощью к специалистам ЮУрГУ обратились коллеги из центра компетенций Калужской области. Они сообщили, что каждые два года на бетонной скульптуре матери в Боровске появлялись трещины.

Для решения проблемы уральские исследователи применили особый штамм бактерии — сенную палочку. Она питается лактатом кальция и в процессе жизнедеятельности выделяет вещество, заполняющее пустоты. Благодаря этому в трещины не проникают влага и воздух, что значительно продлевает срок службы бетона.

Ранее в городе Бэй-Сент-Луис штат Миссисипи 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди погиб после заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus, проникшей в организм через царапину, полученную от лодочного прицепа. Врачи диагностировали вибриоз — заболевание, вызываемое «плотоядной» бактерией, обитающей в морской и солоноватой воде. Несмотря на проведенные две операции по удалению некротизированных тканей, спасти пациента не удалось.