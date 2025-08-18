Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 19:24

Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом

В УрГУ применили сенную палочку для реставрации скульптуры

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Челябинские ученые отреставрировали памятник с помощью бактерий, передает Telegram-канал Ural Mash. За помощью к специалистам ЮУрГУ обратились коллеги из центра компетенций Калужской области. Они сообщили, что каждые два года на бетонной скульптуре матери в Боровске появлялись трещины.

Для решения проблемы уральские исследователи применили особый штамм бактерии — сенную палочку. Она питается лактатом кальция и в процессе жизнедеятельности выделяет вещество, заполняющее пустоты. Благодаря этому в трещины не проникают влага и воздух, что значительно продлевает срок службы бетона.

Ранее в городе Бэй-Сент-Луис штат Миссисипи 77-летний яхтсмен Бэзил Кеннеди погиб после заражения опасной бактерией Vibrio vulnificus, проникшей в организм через царапину, полученную от лодочного прицепа. Врачи диагностировали вибриоз — заболевание, вызываемое «плотоядной» бактерией, обитающей в морской и солоноватой воде. Несмотря на проведенные две операции по удалению некротизированных тканей, спасти пациента не удалось.

Челябинск
Калужская область
бактерии
реставрации
скульптуры
