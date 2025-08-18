Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования Сына норвежской кронпринцессы Хейби обвинили в четырех изнасилованиях

Старшего сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби обвинили в четырех изнасилованиях, передает The Guardian. Всего члену королевской семьи выдвинуты обвинения по 32 пунктам, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Хейби может предстать перед судом в начале 2026 года. Помимо изнасилования четырех разных женщин, ему вменяют домашнее насилие над бывшей возлюбленной. Также сына кронпринцессы подозревают в съемке обнаженных женщин без их ведома и согласия. Кроме того, члена королевской семьи обвиняют в нарушении правил дорожного движения.

Ранее журналисты сообщили, что принц Уэльский Уильям и принцесса Кейт Миддлтон готовятся сменить место жительства из-за ухудшения ее самочувствия. Они планируют переселиться в особняк Форест-Лодж за $21 млн (более 1,6 млрд рублей) с восемью спальнями. Отмечается, что Миддлтон хочет сбежать от «плохих воспоминаний».

Также инсайдеры сообщили, что окружение британского принца и его супруги в личных разговорах насмешливо отзываются о новом бизнес-проекте Меган Маркл. Они придумали обидное прозвище для ее бренда As Ever, назвав его As If — в смысле «как будто это взлетит».