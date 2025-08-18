Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день

В Якутии мужчина из ревности укусил сожительницу за зад, в Первоуральске педагог уволился после приставаний к подростку, в Красноярске женщина попросила похитить своего брата, чтобы он переписал на нее квартиру, — NEWS.ru рассказывает громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.
Абьюзер сел на 13 суток за домашнее насилие
В Якутске мужчину приговорили к аресту на 13 суток за нападение на свою сожительницу.
10 июля поздно вечером он выпил 1,5 бутылки вина и полбутылки виски, после чего у него произошла ссора с девушкой, в ходе которой он укусил ее за ягодицу и руку. Перед этим ударил в лицо левой рукой, затем ударил в область руки и средней части тела.
Наказание было назначено с учетом его раннего привлечения к административной ответственности.
Педофил вышел сухим из воды
В Первоуральске мать 16-летнего подростка пожаловалась на классного руководителя ее сына, который, по словам подростка, домогался его. Инцидент произошел в мае этого года в школе № 4. Школьник пришел домой и рассказал о произошедшем матери, как 52-летний классный руководитель домогался его.
По словам мальчика, педагог увел его в лаборантскую, там начал трогать за ягодицы и попросил снять штаны. Когда мальчик отказался, мужчина проводил его из кабинета.
Директор школы попросила мать не выносить проблему за пределы учебного учреждения, но та после таких просьб обратилась в полицию. Тем временем педагог уволился из школы по своему желанию.
СКР сообщил матери пострадавшего об отказе в возбуждении уголовного дела. Родители решили перевести мальчика в другую школу.
Сестра заказала похищение брата
Полицейские задержали в Красноярске четверых местных жителей, подозреваемых в похищении человека. По информации УМВД, к правоохранителям обратился горожанин, который рассказал, что неизвестные мужчины силой затолкали его в автомобиль и вывезли за город на одну из ферм.
Там злоумышленники избили пострадавшего и потребовали оформить долю в квартире стоимостью более 3 млн рублей в пользу его сестры. В какой-то момент мужчине удалось сбежать. Следователи установили, что к похищению оказались причастны 37-летняя сестра потерпевшего и трое ее приятелей.
Их задержали при силовой поддержке спецназа Росгвардии. Изъятое при обысках оружие, а также предметы для приготовления наркотиков были направлены на экспертизу. Сестру пострадавшего и двоих ее сообщников заключили под стражу, еще одному фигуранту ввиду состояния здоровья мера пресечения не избиралась.
