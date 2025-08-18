Названа истинная причина желания Трампа остановить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп стремится остановить конфликт на Украине из-за желания получить Нобелевскую премию, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что для этого американский лидер может задействовать все рычаги давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По мнению Кнутова, их встреча пройдет тет-а-тет, где Зеленскому будут представлены достигнутые на Аляске соглашения.

Мне все-таки кажется, что Трамп встретится только с Зеленским и предложит ему вариант тот, который обсуждался на встрече на Аляске. Тем более у Трампа рычаги очень сильные. В первую очередь он может отказать в финансовой помощи Украине в поставках оружия. У Трампа достаточно возможностей. Я думаю, что Трамп заинтересован в скорейшем заключении мира. Честно говоря, ему Нобелевка нужна, — ответил Кнутов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что главы Евросоюза могут не поддержать Зеленского на встрече с Трампом. Она отметила, что переговоры носят характер нового саммита, но уже с другими действующими лицами, так как есть необходимость обсуждения вопросов, затронутых Трампом при встрече с президентом России Владимиром Путиным.