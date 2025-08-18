Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:05

Названа истинная причина желания Трампа остановить конфликт на Украине

Военэксперт Кнутов: Трамп хочет получить Нобелевскую премию за мир на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп стремится остановить конфликт на Украине из-за желания получить Нобелевскую премию, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что для этого американский лидер может задействовать все рычаги давления на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По мнению Кнутова, их встреча пройдет тет-а-тет, где Зеленскому будут представлены достигнутые на Аляске соглашения.

Мне все-таки кажется, что Трамп встретится только с Зеленским и предложит ему вариант тот, который обсуждался на встрече на Аляске. Тем более у Трампа рычаги очень сильные. В первую очередь он может отказать в финансовой помощи Украине в поставках оружия. У Трампа достаточно возможностей. Я думаю, что Трамп заинтересован в скорейшем заключении мира. Честно говоря, ему Нобелевка нужна, — ответил Кнутов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что главы Евросоюза могут не поддержать Зеленского на встрече с Трампом. Она отметила, что переговоры носят характер нового саммита, но уже с другими действующими лицами, так как есть необходимость обсуждения вопросов, затронутых Трампом при встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
США
переговоры
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный ход Путина, Трамп сорвался, новый удар по мигрантам: что дальше
В Сети разошелся фейк со словами Мединского об окончании аренды Аляски
«Рольф» продал за две недели всего один кроссовер «Москвич 8»
Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР
«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью
В Минпросвещения дали рекомендации по школьным каникулам
Умерла актриса Лариса Заовражнова
Любителям выращивать цветы на балконе сделали грозное предупреждение
Растопчут, выгонят, унизят: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
Российские военные берут в окружение Купянск
Зеленскому велели надеть костюм для встречи с Трампом
Российская авиация вколотила в землю пункты дислокации вместе с бойцами ВСУ
Тишина прервалась грохотом в украинском городе
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Укус в ягодицу и алчная сестра: дикие ЧП за день
Бывший избранник Ксении Бородиной оценил ее актерский талант
Челябинские ученые использовали бактерии необычным образом
Открытие Америки Колумбом: главное о первой экспедиции
Сыну норвежской кронпринцессы грозит до 10 лет тюрьмы за изнасилования
Тимати назвал себя абьюзером и нарциссом
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.