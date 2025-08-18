«Встреча оживила химию»: эксперт оценил эффект саммита Путина и Трампа Политолог Петро заявил, что встреча Путина и Трампа оживила химию между ними

Саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший на Аляске, оживил «личную химию» между главами государств, такое мнение высказал профессор политологии Университета штата Род-Айленд Николай Петро. По его словам, которые приводит РИА Новости, связь между политиками также укрепил скандал вокруг президентских выборов в США.

Эта встреча вновь оживила личную химию, которую когда-то разделяли два лидера. Примечательно, что скандал вокруг «Рашагейта», задуманный для того, чтобы углубить раскол между ними, напротив, укрепил их связь, — уверен Петро.

Что касается самого саммита, продолжил политолог, то он увенчался значительным прогрессом. В подтверждение этого он напомнил, что в ходе пресс-конференции Путин несколько раз указал на доверительные отношения с Трампом. Сам же американский лидер использовал термин «продуктивные», говоря о переговорах.

Ранее американский портал Axios сообщил, что Трамп якобы хотел прекратить переговоры на Аляске из-за требований Путина. По его данным, тогда саммит висел на волоске. Однако российский лидер сделал главе Белого дома новое предложение.