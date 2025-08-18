Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Встречу Трампа с лидерами ЕС перенесли из Овального кабинета в другое место

Встреча Трампа с лидерами Евросоюза пройдет в банкетном зале

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с лидерами европейских стран и президентом Украины Владимиром Зеленским не в Овальном кабинете, а в просторных банкетных залах Белого дома, сообщает Bild. По данным журналистов, такое решение связано с необходимостью разместить всех участников переговоров.

Программа саммита включает несколько этапов: сначала Трамп проведет отдельную беседу с Зеленским в Овальном кабинете, затем к ним присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские лидеры в Парадной столовой — самом большом банкетном зале резиденции, рассчитанном на 140 человек.

Запланирована также официальная фотосессия в Кросс-холле — парадном коридоре на втором этаже. После чего переговоры продолжат в Восточном зале Белого дома.

Ранее федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц поделился рекомендациями для украинского президента перед его визитом в Вашингтон. Немецкий лидер отметил, что эти советы помогут предотвратить повторение февральского инцидента, произошедшего во время встречи в Овальном кабинете. Мерц уточнил, что планирует дополнительно обсудить этот вопрос с Зеленским.

