Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:13

Трамп признался, каким для него станет день переговоров с Зеленским

Трамп назвал переговоры с Зеленским и главами ЕС большим днем в Белом доме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети The Truth Social назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами ЕС в Белом доме «большим днем», подчеркнув, что никогда ранее туда одновременно не приезжало столько европейских лидеров. По словам политика, для США это является большой честью, и он выразил надежду на значимые результаты переговоров.

Большой день в Белом доме! Никогда еще столько европейских лидеров не приезжало сюда одновременно. Большая честь для Америки! Давайте посмотрим, какими будут результаты, — высказался глава государства.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский способен завершить конфронтацию с Россией практически сразу, если официально откажется от претензий на Крым. По его словам, для этого украинскому лидеру также достаточно подтвердить отказ от вступления страны в НАТО.

Позже первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что позиция президента США о невозможности возвращения Крыма Украине полностью соответствует нормам международного права. Однако, по мнению политика, Зеленский вряд ли примет во внимание этот сигнал.

Дональд Трамп
США
Белый дом
Владимир Зеленский
переговоры
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал возможный срок решения вопроса об отправке войск США в Киев
Стало известно об избиении любовника Полины Дибровой
Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским
Зеленский раскрыл, как Украине обеспечат гарантии безопасности
Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно
Трамп рассказал о перспективах представления гарантии безопасности Украине
Яблочный Спас: история и традиции праздника
Чумакова экстренно прооперировали
Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине
«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже
Украину удалось склонить к признанию одного условия для урегулирования
Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине
Трамп дал прогноз по трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп раскрыл, кому будет первый звонок после встречи с Зеленским
Трамп назвал главное желание Путина по Украине
Трамп подшутил над положением Зеленского на Украине
Паника ВСУ, жесточайшие бои: ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа
Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине
Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой
Захарова показала, где место Великобритании в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.