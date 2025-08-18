Трамп признался, каким для него станет день переговоров с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети The Truth Social назвал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главами ЕС в Белом доме «большим днем», подчеркнув, что никогда ранее туда одновременно не приезжало столько европейских лидеров. По словам политика, для США это является большой честью, и он выразил надежду на значимые результаты переговоров.

Большой день в Белом доме! Никогда еще столько европейских лидеров не приезжало сюда одновременно. Большая честь для Америки! Давайте посмотрим, какими будут результаты, — высказался глава государства.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский способен завершить конфронтацию с Россией практически сразу, если официально откажется от претензий на Крым. По его словам, для этого украинскому лидеру также достаточно подтвердить отказ от вступления страны в НАТО.

Позже первый заместитель председателя Госсовета Крыма Сергей Цеков заявил, что позиция президента США о невозможности возвращения Крыма Украине полностью соответствует нормам международного права. Однако, по мнению политика, Зеленский вряд ли примет во внимание этот сигнал.