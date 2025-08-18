«Зеленскому плевать»: раскрыто, какое мнение Трампа проигнорирует Киев

Позиция президента США Дональда Трампа о невозможности возвращения Крыма в состав Украины соответствует международному праву, однако украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли к ней прислушается, заявил первый заместитель председателя Госсовета полуострова Сергей Цеков в беседе с «Газетой.Ru». Призывы главы Белого дома не будут услышаны не только Киевом, но и странами Евросоюза, считает он.

Зеленскому вообще наплевать по большому счету не только на полуостров как таковой, но и на Украину в целом. Его не волнует мир. <...> Чем дольше конфликт, тем дольше он будет находиться во главе Украины, у него будут возможности зарабатывать. Поэтому его позиция абсолютно понятна. Он, думаю, не прислушается к призывам Трампа. К сожалению, их не поддержит и Евросоюз, — высказался Цеков.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Украина отказывается признавать Крым российским из-за опасений Зеленского. По словам политика, для украинского лидера согласие на такой шаг означало бы наступление мира, проведение выборов и, как следствие, его политическое поражение. Если украинский лидер откажется от диалога с Трампом, это обернется потерей американской поддержки, а согласие на переговоры вынудит его принять условия, способные обернуться для него серьезными политическими рисками, добавил он.