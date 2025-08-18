Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 18:44

На Западе рассказали, как в моменте саммит Путина и Трампа висел на волоске

Axios: Трамп хотел прекратить переговоры на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп якобы хотел прекратить переговоры на Аляске из-за требований российского лидера Владимира Путина, сообщает американский портал Axios со ссылкой на источник. По его словам, после этого президент РФ сделал главе Белого дома новое предложение.

Если дело в Донецке и нет никаких уступок, то нам просто не следует продолжать, — сказал собеседник издания, цитируя Трампа.

Встреча президентов России и США состоялась на военной базе Элмендорф-Ричардсон 15 августа. Переговоры длились около трех часов. Путин и Трамп по дороге к основному месту переговоров пообщались тет-а-тет в лимузине американского лидера. Позже состоялись переговоры в формате «три на три». С российской стороны во встрече участвовали глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с американской — спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио.

Путин назвал состоявшиеся переговоры очень хорошими. Он также обратил внимание, что выбор Аляски в качестве места для саммита был логичным, поскольку, несмотря на разделяющие страны океаны, Россия и США — близкие соседи. Трамп же заявил, что оценивает встречу с Путиным на «10 из 10».

