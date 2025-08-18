Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме высказались о «группе поддержки» Зеленского на встрече с Трампом

Депутат Журова: лидеры ЕС могут не поддержать Зеленского на встрече с Трампом

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы Евросоюза могут не поддержать президента Украины Владимира Зеленского на встрече с лидером США Дональдом Трампом, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она отметила, что переговоры носят характер нового саммита, но уже с другими действующими лицами, так как есть необходимость обсуждения вопросов, затронутых Трампом при встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Это не совсем группа поддержки. Больше, наверное, еще один саммит, только уже с другими действующими лицами, чтобы транслировать то, что они с Путиным обсудили за закрытыми дверьми, как некие предложения и варианты для этих лидеров. Поэтому я бы не сказала, что Зеленский тут должен завериться поддержкой европейцев, — высказалась Журова.

Она добавила, что для Трампа, который на весь мир объявил о готовности взять на себя роль медиатора в разрешении украинского конфликта, важно воплотить намерения в жизнь. А это, подчеркнула парламентарий, без переговоров, в том числе с европейскими странами, реализовать невозможно.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении присоединиться к переговорам между Трампом и Зеленским. По ее словам, решение об участии было принято после просьбы президента Украины.

