«Подумала, что землетрясение»: что нового известно о взрыве под Рязанью

Число жертв взрыва на пороховом заводе под Рязанью достигло 24 человек, более 150 пострадали. В области был объявлен траур. Местные жители оказывали поддержку раненым и спасателям. Что рассказали очевидцы о происшествии, какие выдвигаются версии ЧП — в материале NEWS.ru.

Что известно о взрыве на заводе под Рязанью

Взрыв в пороховом цеху завода «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области прогремел 15 августа. В районе поселка в небо поднялся густой дым, местные жители услышали громкий звук.

Через час после произошедшего власти региона создали штаб по ликвидации последствий взрыва, в который вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия. Сперва появилась информация о трех погибших, но их количество продолжало расти.

Фото: МЧС России

По предварительным данным следствия, причиной ЧП стало нарушение требований промышленной безопасности.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей». В Шиловском районе был введен режим ЧС.

Что рассказали очевидцы о взрыве на заводе под Рязанью

Завод находится в километре от ближайших жилых домов, его окружает лесополоса. Местная жительница Виктория в беседе с NEWS.ru заявила, что в момент взрыва услышала громкий звук. В окнах дома, расположенного на краю ее поселка, выбило стекла.

«Когда прогремел первый взрыв, в домах, находящихся ближе всего к заводу, тряслось все. Вначале я подумала, что это землетрясение, потому что вначале прошла волна, и только через три минуты произошел хлопок. В нашем подъезде на некоторых этажах посыпались стекла. У многих повылетали сетки, как и у меня. Я испугалась. Недавно здесь живу, никто не мог понять, что это», — рассказала девушка.

По ее словам, некоторые жители приняли хлопок за взрыв беспилотника, поэтому сильно испугались.

В Сети появилось видео последствий взрыва, снятое, предположительно, на заводе «Эластик». Предприятию был нанесен серьезный урон: от цеха, где произошел взрыв, ничего не осталось.

Власти направили в Рязанскую область из Ногинска группировку из 100 спасателей для оказания помощи в ликвидации последствий. В ее состав вошли шесть кинологических расчетов и 10 единиц техники. Спасатели также привезли оборудование для проведения поисково-спасательных работ.

Виктория рассказала NEWS.ru, что после трагедии в поселке оперативно организовали помощь пострадавшим и спасателям. Волонтеры составляли списки раненых у местной больницы, чтобы их быстрее нашли близкие. Девушка также участвовала в оказании помощи.

«Потом привезли чай. Мы помогали, раздавали пирожки пострадавшим и всем, кто там находился. Все собрались достаточно организованно, помогали друг другу, поддерживали. Напуганы были все. Сплетен и слухов ходило очень много. Кто что только ни пытался придумать — что это дрон или еще что-то. Я была удивлена, для меня это был шок, как и для большей части поселка», — заявила она.

По последним данным, в результате ЧП на заводе «Эластик» погибли 24 человека, 157 пострадали. 18 августа в Рязанской области объявили траур. В регионе были приспущены флаги, компаниям и организациям предложили отменить развлекательные мероприятия.

Табличка на фасаде здания центральной проходной ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“» Фото: Ринета Цветкова/РИА Новости

Семьи погибших получат по 1 567 500 рублей. Пострадавшим были назначены компенсации в размере от 313 до 627 тысяч в зависимости от тяжести вреда, нанесенного здоровью.

Что производил завод под Рязанью, на котором прогремел взрыв

Завод синтетических волокон «Эластик» начал работу в 2000 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, предприятие занималось выпуском вооружения и боеприпасов. В 2015 году ФГУП «Эластик» признали банкротом, а к 2017-му производство полностью остановили. Позже помещения выкупила компания ООО «Разряд».

По сообщениям Telegram-каналов, предварительная причина взрыва на заводе — детонация боеприпаса. На предприятии ранее произошла подобная трагедия. 22 октября 2021 года прогремел взрыв в цеху по производству и утилизации взрывчатки, погибли 17 человек. Причиной ЧП стало нарушение технологических процессов.

Взрыв в пороховом цеху произошел из-за разгильдяйства, высказал мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. Он считает, что ответственность за происшествие лежит на руководстве завода, включая директора и заместителей, которые не обеспечили должного контроля за соблюдением техники безопасности.

«Гендиректор отвечает за все. У него есть заместители по направлениям, в частности заместитель по безопасности, которые также виновны. На предприятии работают инженер по технике безопасности и ответственные сотрудники, которые обязаны следить за этим. Кроме того, есть непосредственные исполнители, которые обязаны соблюдать меры безопасности — не курить и не разводить огонь. Но этого не сделали. Это открытое и откровенное разгильдяйство», — полагает Игнатов.

Он также не исключил, что на предприятии был нарушен производственный цикл, но точные причины пока не известны. По мнению эксперта, виновных в происшествии следует привлечь к уголовной ответственности.

