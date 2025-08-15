Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области: что известно, сколько жертв

Число пострадавших при взрыве в пороховом цеху завода «Эластик» Шиловского района Рязанской области, предварительно, возросло до 98. Какие последние новости известны об инциденте сегодня, 15 августа?

Что произошло на заводе «Эластик»

Взрыв в Шиловском районе прогремел 15 августа. В Сети появились кадры, на них — огромный столб дыма, вздымающийся в небо.

В оперштабе региона сообщили о создании штаба по ликвидации последствий ЧП. На место происшествия выехал губернатор Павел Малков. Для ликвидации пожара привлечены 70 спасателей и 28 единиц техники. По данным МЧС, угрозы жилым районам нет — ближайший жилой сектор расположен в двух километрах от завода. Предварительная причина взрыва на пороховом заводе «Эластик» — детонация боеприпаса.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru заявил, что взрыв в пороховом цеху предприятия «Эластик» произошел из-за разгильдяйства.

«Причиной взрыва на предприятии под Рязанью могло быть нарушение какого-то производственного цикла. Мне трудно сейчас сказать, потому что я не знаю причины, что там за меры безопасности конкретные были нарушены. Но факт остается фактом. Спрашивать надо серьезно, вплоть до возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности виновных», — предположил он.

По состоянию на 29 июля 2025 года ФГУП «Завод синтетических волокон „Эластик“» ликвидировано. По информации ЕГРЮЛ, с 4 июня 2024 года юридическое лицо прекратило деятельность в связи с ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства.

Фото: t.me/GUmchs62

Сколько человек пострадало в результате взрыва

В региональном оперштабе Рязанской области рассказали, что в результате инцидента погибло четыре человека.

«К сожалению, количество погибших при ЧП в Шиловском районе возросло до четырех. Количество пострадавших уточняется. По поручению губернатора оказание помощи пострадавшим курирует зампред регионального правительства Александр Пшенников. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия», — говорится в сообщении.

Количество пострадавших на заводе «Эластик» возросло до 98 человек, заявил источник РЕН ТВ.

