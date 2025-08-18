Переговоры Путина и Трампа на Аляске
На месте мощного взрыва под Рязанью нашли тело еще одного погибшего

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области достигло 24 человек

Фото: t.me/mchs_official*

Общее количество погибших в результате мощного взрыва на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 24 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Как уточнили в ведомстве, тело еще одного погибшего нашли при разборе завалов, передает ТАСС.

В ходе разбора завалов обнаружено и извлечено тело еще одного погибшего. В настоящее время общее число пострадавших 157 человек, из них 24 погибли, — говорится в заявлении ведомства.

Взрыв на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной трагедии называют детонацию боеприпаса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть людей.

Ранее жительница поселка Лесной по имени Виктория рассказала, что в момент взрыва на местном заводе все затряслось как при землетрясении. Предприятие удалено от ближайшего жилья не менее чем на километр. По словам девушки, в окнах подъезда выбило стекла.

