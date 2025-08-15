В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП

Дополнительная группировка из 100 спасателей направлена из Подмосковья в Рязанскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Они окажут помощь в ликвидации последствий взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе.

Спасатели из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра направлены к месту происшествия. Всего в составе аэромобильного отряда 100 специалистов, — сообщили в ведомстве.

В числе дополнительной группировки шесть кинологических расчетов и 10 единиц техники. Спасатели также привезут с собой оборудование для проведения поисково-спасательных работ.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил о введении в Шиловском районе режима ЧС муниципального уровня. По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли и более 100 получили различные травмы.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей.