Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 17:31

В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дополнительная группировка из 100 спасателей направлена из Подмосковья в Рязанскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ. Они окажут помощь в ликвидации последствий взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе.

Спасатели из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Ногинского спасцентра направлены к месту происшествия. Всего в составе аэромобильного отряда 100 специалистов, — сообщили в ведомстве.

В числе дополнительной группировки шесть кинологических расчетов и 10 единиц техники. Спасатели также привезут с собой оборудование для проведения поисково-спасательных работ.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил о введении в Шиловском районе режима ЧС муниципального уровня. По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли и более 100 получили различные травмы.

Взрыв на предприятии прогремел утром 15 августа. Предварительной причиной ЧП называют детонацию боеприпаса. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть людей.

Рязанская область
Московская область
Подмосковье
спасатели
МЧС
взрывы
происшествия
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не изгой»: в Совфеде высказались о разговоре Лукашенко с Трампом
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.