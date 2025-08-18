Закусочные кабачковые шарики с чесноком и сыром! Очень вкусно и просто!

Нежные кабачковые шарики с сыром и чесноком из духовки. Мечтаете о воздушной горячей закуске с хрустящей золотистой корочкой и тающим сыром внутри? Эти кабачковые шарики покорят вас простотой и потрясающим вкусом! Нежная основа из кабачков в дуэте с тягучей моцареллой, свежей зеленью и чесноком создает идеальный баланс, а сметанный соус добавляет пикантной завершенности.

Вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 600 г), 120 г сыра моцарелла (или другого тугоплавкого сыра), 1 крупное яйцо, 3 ст. л. муки (с горкой), 2 зубчика чеснока, небольшой пучок укропа/петрушки, соль, черный перец, паприка молотая (по вкусу), 2 ст. л. растительного масла (для смазывания). Для соуса: 4 ст. л. сметаны, 1 зубчик чеснока, щепотка соли, зелень.

Приготовление: кабачки вымойте, натрите на крупной терке. Тщательно отожмите массу руками от лишнего сока — это важно! Сыр натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс, зелень мелко порубите. В большой миске соедините отжатые кабачки, тертый сыр, яйцо, муку, чеснок, зелень, соль, перец и паприку. Аккуратно перемешайте до однородности. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень застелите пергаментом и слегка смажьте маслом. Смоченными в воде руками сформируйте небольшие шарики (размером с грецкий орех), выложите на противень на расстоянии друг от друга. Выпекайте 20–25 минут до румяной корочки. Пока шарики пекутся, приготовьте соус: смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок, щепотку соли и мелко нарезанную зелень. Подавайте горячие кабачковые шарики сразу, с ароматным чесночно-сметанным соусом. Наслаждайтесь хрустящей корочкой и нежной сырной начинкой!

