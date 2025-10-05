Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 06:34

Полезный завтрак за 10 минут: готовим морковно-сырный блинчик без муки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Морковно-сырный блинчик представляет собой полезную альтернативу традиционным блинчикам из муки. Это блюдо отличается легкой текстурой и сбалансированным составом с высоким содержанием белка. Отсутствие муки в рецепте делает блинчик подходящим для низкоуглеводного питания.

Для приготовления потребуется: 1 средняя морковь, 50 г легкого сыра, 2 яйца, 50 г рикотты, свежие овощи и зелень, соль, красный перец по вкусу. Морковь натирают на мелкой терке и смешивают с тертым сыром, одним яйцом, солью и перцем. Полученную массу выкладывают на разогретую сковороду и обжаривают с двух сторон до золотистой корочки. Для начинки варят яйцо вкрутую, смешивают с рикоттой и мелко нарезанными овощами. Готовый блинчик заполняют начинкой и сворачивают конвертом. Секрет успеха заключается в тщательном отжиме моркови — это предотвращает излишнюю влажность теста. Подают блинчик теплым со свежей зеленью и овощами.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

