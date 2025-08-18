Диетолог рассказала о пользе кабачков Диетолог Бинатова: кабачки положительно влияют на кишечник и сосуды

Кабачки легко усваиваются и благоприятно влияют на желудочно-кишечную стенку, рассказала «Здоровью Mail» врач-диетолог Эльвина Бинатова. Она добавила, что они содержат витамины А, С, витамины группы В, магний, калий, кальций — эти минералы положительно воздействуют на нашу сердечно-сосудистую систему.

Также кабачок содержит в большом количестве клетчатку — пищевые волокна, усиливающие перистальтику нашего кишечника, — заявила она.

Кабачок на 90–95% состоит из воды, поэтому его можно есть в любое время дня. Он не оказывает сильного воздействия на желудочно-кишечный тракт, однако при некоторых заболеваниях лучше временно отказаться от его употребления.

