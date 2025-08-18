Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В семье никто не любил цветную капусту, но этот рецепт всех поразил

Ароматный гратен из цветной капусты с хрустящей сырной корочкой — это изысканное, но простое в приготовлении блюдо. Нежная капуста в сливочном соусе под золотистой сырной шапкой станет отличным основным блюдом или гарниром.

Для приготовления отварите 1,5 кг цветной капусты в подсоленной воде 5–6 минут. Приготовьте сырный соус: обжарьте 3 ст. л. муки в 2 ст. л. масла, влейте 500 мл молока, добавьте 80 г грюйера, 40 г пармезана, специи. Выложите капусту в форму, залейте соусом, посыпьте смесью из 40 г грюйера и 3–4 ст. л. сухарей, сбрызните 2 ст. л. растопленного масла. Запекайте при 175 °C 25–30 минут до румяной корочки.

Этот гратен получается нежным внутри и хрустящим сверху. Он отлично сочетается с мясными блюдами или может подаваться как самостоятельное блюдо. Попробуйте — и вы по-новому взглянете на цветную капусту!

Ранее сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

