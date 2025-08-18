Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 19:54

Зеленский ответил, передадут ли России часть ДНР

Зеленский: передача России территорий Украины невозможна из-за конституции

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Передача в пользу России территорий Украины невозможна, заявил президент республики Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. По его словам, которые передает Fox News, такое решение не позволяет принять украинская конституция.

Отдать территории России невозможно. <…> Конституция Украины не позволяет отказываться от земли или торговать ей, — объявил Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщал, что Киев будет обсуждать территориальный вопрос, но только во время трехсторонней встречи с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он также отметил, что будущее членство Украины в ЕС должно стать частью системы гарантий безопасности. Зеленский указал, что хотел бы обязательств, аналогичных действию статьи 5 Устава НАТО.

До этого Зеленский назвал сильную армию, ее финансирование и вооружение лучшими гарантиями безопасности для Украины. Он отметил, что обеспечить украинскую армию деньгами может только Европа, а оружием — сама Украина, а также европейские и американские производители.

США
Украина
Владимир Зеленский
территории
уступки
