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26 июля 2025 в 21:53

Тело погибшего во время полета пассажира загадочно исчезло

Тело умершего в полете пассажира исчезло после аварийной посадки в США

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Случай на международном рейсе Turkish Airlines из Стамбула в Сан-Франциско стал настоящей загадкой: тело пассажира из Индии, скончавшегося во время полета, бесследно исчезло, сообщило Aviation A2Z. На данный момент ни авиакомпания, ни власти США не дали ясных объяснений произошедшему.

Издание уточняет, что, когда самолет пересекал воздушное пространство над Гренландией, одному из пассажиров внезапно стало плохо. Несмотря на попытки врачей на борту, мужчина умер. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Чикаго О'Хара. По стандартной процедуре, после приземления тело должны были передать в морг округа Кук (штат Иллинойс). Однако сотрудники морга сообщили, что тело к ним не поступало.

Также представители аэропорта и авиакомпании отказались раскрывать детали смерти и данные о пассажире. Исследование продолжается. Ожидается, что вскоре появится дополнительная информация.

Ранее сообщалось, что пассажира сняли с рейса Стамбул — Москва авиакомпании Turkish Airlines за оскорбление граждан Турции. По словам очевидцев, мужчина назвал турок уничижительным словом, что вызвало резкую реакцию женщины, сидевшей рядом. Она обвинила россиянина в расизме и ксенофобии, после чего между ними началась ссора.

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