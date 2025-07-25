Раскрыто, в каких странах яркий макияж может стать проблемой

Яркий макияж не одобряют в мусульманских странах, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, хотя прямых запретов или штрафов за подобный образ нет, в исламской культуре вызывающий мейкап не приветствуется.

Что касается яркого макияжа, то здесь нет каких-то стран, где за за него бы штрафовали. Есть ряд стран, где по определенным условиям, например, религиозным, яркий макияж не приветствуется. Это касается мусульманских стран, где проповедуется ислам, — пояснила Ансталь.

Она отметила, что исламские традиции включают множество норм, регулирующих повседневную жизнь, в том числе и внешний вид. По ее словам, женщины в мусульманских странах могут использовать косметику, однако предпочтение отдается сдержанным и естественным образам.

Мы все знаем, что по исламу существует большое количество норм, которые, возможно, для кого-то считаются в привычной в жизни базовыми потребностями, находятся не то чтобы под запретом, но не поощряются. Понятное дело, что мусульманские женщины тоже могут наносить макияж, и они его наносят. Однако что-то яркое и вызывающее не поощряется, — резюмировала Ансталь.

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