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25 июля 2025 в 13:31

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Генерал Липовой: ВС РФ могли уничтожить Patriot ВСУ ракетами «воздух-земля»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России смогли уничтожить четыре зенитных ракетных комплекса Patriot противорадиолокационными ракетами класса «воздух-земля», предположил в беседе с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, могли применяться крылатые ракеты «Кинжал». Минобороны РФ данную информацию. не комментировало.

Наши ВКС совместно с наземными средствами ПВО отследили работу станций, батарей Patriot, и как только они были вычислены, естественно, было сделано все, чтобы их уничтожить. Способы уничтожения зависят от их дислокации, расстояния от линии соприкосновения, начиная от противорадиолокационных ракет «воздух-земля», которые запускаются с самолета, и заканчивая нанесением ударов крылатыми ракетами типа «Кинжал». Все зависит от того, как далеко они находятся от линии боевого соприкосновения, — сказал Липовой.

Ранее стало известно, что США намерены взимать с Украины $150 млн за ремонт американских артиллерийских орудий. По данным Пентагона, Госдеп одобрил сделку на предоставление услуг по «восстановлению, поддержке и капитальному ремонту» гаубиц M109, запрошенных украинской стороной.

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