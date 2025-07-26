Джей Ло осталась без юбки во время концерта У певицы Дженнифер Лопес слетела юбка во время концерта в Варшаве

Певица Дженнифер Лопес потеряла юбку во время сольного концерта в Варшаве, но смело продолжила выступление, сообщил Parade. Артистка не растерялась — она с улыбкой позировала перед зрителями и шутливо отнеслась к инциденту.

Я тут, вообще-то, в одних трусах, — отреагировала Джей Ло.

Команда попыталась быстро исправить ситуацию, но не получилось. Когда стало очевидно, что юбку нельзя вернуть на место, певица самостоятельно сняла ее и бросила в зал фанатам, вызвав шквал аплодисментов и восторга.

Ранее во время концерта в Вашингтоне американская певица Бейонсе предстала перед публикой в платье, выполненном в цветовой гамме российского флага. Создателем наряда в бело-сине-красных тонах стал известный ливанский модельер Эли Сааб, который специально разработал этот образ для шоу.

До этого блогер Аня Покров на VK Fest в Санкт-Петербурге заявила, что ее фанаты считают ее лучше Бейонсе. Девушка призналась, что ей было приятно такое сравнение. Покров поделилась, что недавно была на выступлении Бейонсе в Париже. Она назвала шоу невероятным и пообещала, что в ближайшее время проведет подобное мероприятие в России.