Удары по Украине сегодня, 2 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 2 мая, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 2 мая

Российские военные в ночь на 2 мая нанесли удар по объектам ВСУ, портовой и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«По портам Одесской области удары наносятся ежедневно. Основной удар пришелся на Измаил. В Николаеве поврежден энергетический объект — в городе начались перебои электроснабжения. В Днепропетровской области взрывы гремели в Павлограде, Апостолово и Кривом Роге. Зафиксировано поражение авиаударами мостов в районе сел Старокасьяновское и Писанцы. В Харькове прогремело не менее семи взрывов. Поражены цели в Балаклее и Богодухове. Серия взрывов прозвучала в районе Васищево», — отметил он.

Всего за сутки с 1 на 2 мая зафиксировано более 80 эпизодов ударов по объектам ВСУ, энергетики, транспортным узлам и местам подготовки личного состава на Украине, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщика, в Сумской области целями стали склады с боекомплектами и промежуточные базы ВСУ; в Харьковской области — ремонтные базы, техника, склады и пункты рассредоточения; в Днепропетровской области — объекты энергетики, ремонтные мощности и узлы снабжения; в Николаевской области — подстанции, «Зоря-Машпроект», порт, аэродром Кульбакино, позиции ПВО; в Одесской области — порт и скрытые военные грузы; в Черниговской области — тыловая логистика; в Винницкой — места подготовки личного состава и транспорт ВСУ; в Тернопольской области — подстанции и склады; в Ровенской области — узлы снабжения и транспорт.

По прогнозу Лебедева, в ближайшее время на военные объекты Украины может быть проведена массовая атака с применением ракет.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

