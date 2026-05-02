ВСУ массово «слепнут» в Харьковской области под ударами ВС России Российские военные уничтожили более 120 Starlink ВСУ в Харьковской области

В апреле подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили свыше 120 станций Starlink ВСУ в Харьковской области, сообщил ТАСС начальник отделения планирования и противодействия БПС 11-го корпуса с позывным Карта. По словам военного, спутниковая система использовалась противником для обеспечения интернет-связи с пунктами управления.

По словам военного, терминалы выявлялись воздушной разведкой как на передовой, так и в глубоком тылу. После обнаружения цели координаты незамедлительно отправлялись расчетам ударных БПЛА, которые затем наносили поражение с помощью FPV-дронов и коптеров, оснащенных осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские подразделения увеличили подконтрольную территорию на юге и северо-востоке в районе села Рай-Александровка в ДНР. По словам аналитика, прогресс особенно заметен на участках, расположенных к югу от этого населенного пункта.