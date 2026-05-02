День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 10:39

Диетолог назвала неочевидный источник витаминов

Диетолог Солнцева: шашлык богат белком и витаминами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шашлык может быть не только вкусным, но и вполне полезным продуктом, если готовить его правильно, рассказала ТАСС кандидат медицинских наук, сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, диетолог и терапевт Татьяна Солнцева. По ее словам, мясо — это источник полноценного белка, а также важных микроэлементов, включая железо, калий, магний и цинк.

Все-таки правильный шашлык будет полезным продуктом для нас. И мясо, и курицу, и рыбу, и морепродукты можно использовать для приготовления на углях. Все эти продукты содержат большое количество качественного, легко усваиваемого белка, важные витамины: целый спектр витаминов группы В, включая витамин В12, которого при вегетарианском стиле питания вы не получаете. А вот мясо — отличный источник витамина В12, важного для нас, витамины Д, А, Е тоже присутствуют в этом продукте, — передает Солнцева.

При этом ключевое значение имеет не только качество мяса, но и условия его хранения и приготовления. Перевозить продукт нужно в холоде, даже если дорога занимает немного времени, и держать его отдельно от овощей и фруктов. Жарить шашлык на открытом пламени не рекомендуется — угли должны полностью прогореть, а сам процесс готовки лучше защитить от интенсивного дыма.

Игнорирование этих правил, предупреждает эксперт, повышает риск заражения сальмонеллой и кишечной палочкой, а также может привести к пищевым отравлениям. Кроме того, неправильная обжарка увеличивает вероятность образования веществ, связанных с онкологическими рисками.

Ранее доцент «Росбиотеха» Оксана Горкуша заявила, что самым дорогим видом мяса для приготовления шашлыка остается баранина, килограмм которой стоит до 1,7 тыс. рублей. Она добавила, что за килограмм свинины просят до 700 рублей.

Общество
шашлыки
диеты
витамины
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.