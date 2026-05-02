02 мая 2026 в 11:09

Токаев поблагодарил Путина и Лукашенко за освобождение казаха из Польши

Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил лидеров Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина за помощь в освобождении гражданина Казахстана, задержанного ранее в Польше, сообщил в своем Telegram-канале советник-пресс-секретарь президента Айбек Смадияров. Токаев также направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами признательности за взвешенный подход польской стороны.

Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата, — говорится в сообщении.

Речь идет о помощнике атташе посольства Казахстана в Украине. Польша включила его в обмен по формуле «пять на пять» на границе с Белоруссией. Как сообщается, дипломата Ануара Бакибая отпустили в рамках взаимной передачи задержанных между Минском и Варшавой.

Ранее сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин, которого задержали в Польше по запросу Украины, поделился впечатлениями о спартанских условиях своего длительного заключения. Освобожденный археолог описал обстановку в варшавском СИЗО как крайне непритязательную и суровую.

