Володин объяснил, что Мерц сделал с Германией всего за год Володин: Мерц обнулил десятилетия развития Германии за год

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц всего за один год свел на нет десятилетия развития Германии, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в МАКСе. По его словам, Германия стала лидером среди европейских стран по числу переезжающих в Россию.

Десятки лет развития ФРГ Мерц, опираясь на опыт горе-предшественников, окончательно обнулил всего за год, — высказался он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ФРГ постепенно утрачивает значимость для глобальной экономики. Так он прокомментировал прогнозы, согласно которым доля Германии в мировом ВВП к 2030 году может опуститься до 4% — это самый низкий показатель как минимум за последние 50 лет.

Кроме того, американские журналисты сообщили, что немецкий автопром переключается с выпуска легковых машин и запчастей на производство вооружений. Причинами названы обвал потребительского спроса и ускоренная милитаризация европейских стран.