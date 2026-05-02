02 мая 2026 в 10:46

«Воды в рот набрали»: Запад обвинили в замалчивании страшного преступления

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Запад 12 лет молчит о трагедии в Одессе

Здание Дома профсоюзов на площади Куликово Поле в Одессе Здание Дома профсоюзов на площади Куликово Поле в Одессе Фото: Денис Петров/РИА Новости
Запад на протяжении 12 лет замалчивает трагедию в одесском Доме профсоюзов из солидарности с виновными, однако подобные преступления не имеют срока давности, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Этот инцидент произошел 2 мая 2014 года. Тогда погибли 48 человек и более 250 получили ранения.

Вы не найдете в западных средствах массовой информации ни одного комментария. 12 лет прошло — и нет никаких комментариев. Молчат, как воды в рот набрали. Официальные лица уже поменялись пять раз — и тоже молчат, никто не вспоминает, — заявил собеседник.

По его словам, такое молчание — разоблачительное. Азаров добавил, что расследование событий в одесском Доме профсоюзов станет возможным только после смены действующей власти в Киеве. При этом новому украинскому руководству необходимо будет расследовать не только это преступление, но и многие другие, совершенные в Донбассе и Мариуполе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гарантией справедливости для пострадавших и погибших в результате трагедии в Одессе 2 мая 2014 года станет успешное достижение целей и задач специальной военной операции. В условиях правового произвола, бесправия и тотальной коррупции на Украине понятие «справедливость» превратилось в оксюморон, отметила дипломат.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
