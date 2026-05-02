«Пленки Миндича» спровоцировали бунт в Верховной раде против Умерова

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отправить в отставку секретаря СНБО Украины Рустема Умерова после публикации новых «пленок Миндича», заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский. По его мнению, такое решение главы государства было бы «мудрым решением», передает «Страна.ua».

Учитывая резонансность тех пленок, которые мы услышали во время его пребывания на посту министра обороны, я думаю, что да, это было бы мудрое политическое решение уволить господина Умерова, — высказался парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк выложил в своих соцсетях очередные записи диалогов между предпринимателем Тимуром Миндичем и занимавшим тогда пост министра обороны Рустемом Умеровым. На одной из записей от 8 июля 2025 года собеседники говорят о смене Умеровым должности в новом правительстве. Он пересказывает беседу с Зеленским, где обсуждались разные претенденты, включая Михаила Федорова, но Миндич эту кандидатуру отмел.

Позже глава парламентской следственной комиссии, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины вызвали на заседание 13 мая. Причиной стали новые опубликованные записи переговоров Миндича с ведущими украинскими политиками.