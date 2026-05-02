День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 11:32

В Госдуме призвали блогеров поднять одну важную тему

Депутат Толмачев призвал блогеров рассказывать о Дне Победы в соцсетях

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Аккаунты блогеров в социальных сетях могут стать хорошей площадкой для напоминания о Дне Победы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Депутат призвал инфлюенсеров делиться историями своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне для объединения россиян через общие ценности.


Большое значение в сохранении памяти народа играют блогеры и медийные персоны. Благодаря своей открытости к диалогу они - настоящие властители умов. Поэтому обращаюсь с призывом напоминать и рассказывать о Дне Победы. Воспоминания о рассказах прабабушек и прадедушек часто оказываются более увлекательными, чем сюжеты сценариев: в них и живые эмоции, и яркие семейные истории о подвигах, мужестве, преодолении нечеловеческих испытаний. Эта память объединяет нас всех. Рассказывая о своем предке, мы рассказываем историю всей страны, — заявил он.

Толмачев напомнил о принятых ранее законах РФ об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период 1941–1945 годов и о наказаниях за осквернение памятников. По его словам, освещение темы Дня Победы станет вкладом блогеров в противодействие реабилитации нацизма и фальсификации истории, а также в сохранение памяти о победе советских солдат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков резко раскритиковал действия европейских стран, пытающихся сорвать визиты иностранных делегаций на парад Победы в Москву и назвал такие действия ребячеством. По его мнению, подобные препятствия выглядят недостойно для государств, называющих себя частью «большой европейской семьи».

Власть
День Победы
блогеры
Россия
Александрина Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Культура

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.