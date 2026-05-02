Аккаунты блогеров в социальных сетях могут стать хорошей площадкой для напоминания о Дне Победы, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. Депутат призвал инфлюенсеров делиться историями своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне для объединения россиян через общие ценности.



Большое значение в сохранении памяти народа играют блогеры и медийные персоны. Благодаря своей открытости к диалогу они - настоящие властители умов. Поэтому обращаюсь с призывом напоминать и рассказывать о Дне Победы. Воспоминания о рассказах прабабушек и прадедушек часто оказываются более увлекательными, чем сюжеты сценариев: в них и живые эмоции, и яркие семейные истории о подвигах, мужестве, преодолении нечеловеческих испытаний. Эта память объединяет нас всех. Рассказывая о своем предке, мы рассказываем историю всей страны, — заявил он.

Толмачев напомнил о принятых ранее законах РФ об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период 1941–1945 годов и о наказаниях за осквернение памятников. По его словам, освещение темы Дня Победы станет вкладом блогеров в противодействие реабилитации нацизма и фальсификации истории, а также в сохранение памяти о победе советских солдат.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков резко раскритиковал действия европейских стран, пытающихся сорвать визиты иностранных делегаций на парад Победы в Москву и назвал такие действия ребячеством. По его мнению, подобные препятствия выглядят недостойно для государств, называющих себя частью «большой европейской семьи».